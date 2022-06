Buscas na Foz do Sousa por homem desaparecido

JN Hoje às 16:44 Facebook

Os bombeiros de Valbom estão, este sábado, na Foz do Sousa, em Gondomar, em busca de um homem, de cerca de 50 anos, que está desaparecido.

O homem está desaparecido há vários dias. Os bombeiros receberam o alerta às 13.30 horas deste sábado, a pedido do CDOS. Estão no terreno com 20 operacionais e sete viaturas.

As buscas já tiveram início na quinta-feira, por parte da GNR.

Nesta altura, as buscas, que envolvem os bombeiros de Valbom, estão a ser feitas em articulação com o CDOS do Porto e a GNR das Medas/Covelo.

A procura incide nas margens do rio Sousa.