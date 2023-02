Cadáver encontrado num poço em São Pedro da Cova

JN Hoje às 19:09 Facebook

Um cadáver foi encontrado, na tarde deste sábado, num poço situado na Rua de São Pedro, em São Pedro da Cova, Gondomar.

Ainda não se sabe se é um homem ou uma mulher. De acordo com fonte dos Bombeiros de São Pedro da Cova, o alerta foi dado pelas 16.42 horas e neste momento estão a efetuar as operações de resgate.

No local estão 12 operacionais a participar nas operações de resgaste do corpo e três viaturas, sendo que uma delas deverá fazer o transporte do cadáver para o Instituto de Medicina Legal.