Câmara dá parecer negativo à desagregação da União de Freguesias de Gondomar

A Câmara de Gondomar, de maioria PS, aprovou, esta quarta-feira, em reunião do executivo, o parecer que desaconselha a desagregação da União de Freguesias que integra São Cosme, Jovim e Valbom.

No documento a que a Lusa teve acesso, o município liderado por Marco Martins, eleito pelo PS e que nas últimas eleições autárquicas conseguiu a maioria em todas as freguesias do concelho, invoca "não se ter cabalmente demonstrado a existência de um prejuízo efetivo às populações" para justificar a decisão.

Em assembleia de freguesia realizada em 18 de janeiro, a proposta - elaborada por iniciativa de Valbom e que pede a desagregação de três freguesias que juntas formam desde 2013 uma União de Freguesias denominada Gondomar - foi aprovada por maioria, com 11 votos a favor do PSD (cinco), BE (dois), CDU (dois), Chega (um) e CDS-PP (um) e 10 votos contra do PS (nove) e IL (um).

O processo foi desencadeado pelo Movimento Valbom Orgulho e Cidadania, a quem resta, agora, aguardar pela votação final, na Assembleia Municipal, na qual os socialistas detêm, também, a maioria e cuja data vai ser marcada.