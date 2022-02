Câmara de Gondomar vai crescer para os lados

Ana Carla Rosário Hoje às 17:45 Facebook

A Câmara de Gondomar aprovou a desafetação de 3740 metros quadrados de estacionamento e jardim anexos ao atual edifício para reabilitar e ampliar os paços do concelho.

O anúncio da requalificação aconteceu a 1 agosto de 2018, tendo na altura a autarquia avançado que o investimento seria superior a 3,9 milhões de euros.



"Estamos a preparar o projeto para depois lançar o concurso, mas ainda não estamos em condições de fechar valores", precisou o autarca, Marco Martins.



O presidente da Câmara explicou que a intenção da empreitada é concentrar serviços, designadamente, juntar os setores da mobilidade, urbanismo e obras públicas. Paralelamente, o Parque da Cal, onde funciona o setor do Ambiente, vai receber ainda as Obras e as Águas de Gondomar. "Quando cheguei à Câmara, em 2013, os serviços autárquicos estavam espalhados por 12 edifícios, sete deles arrendados. Neste momento, são seis e vão passar a quatro", explicou Marco Martins.



O anteprojeto de 2018 incluía a criação de dois pisos de estacionamento subterrâneo para servir serviços camarários, bem como a população. Além disso, a nova ala concentraria serviços que se encontram dispersos, nomeadamente urbanismo e planeamento, que estão em locais cujos prédios a câmara tem o objetivo de colocar à venda.