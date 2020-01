Carro embateu contra o metro e circulação está interrompida em Gondomar

RP Hoje às 21:38 Facebook

O embate entre um automóvel e uma composição do Metro, ocorrida na noite desta terça-feira, está a interromper a circulação na Linha Laranja entre as estações das Levada e da Campainha, em Rio Tinto, Gondomar.

De acordo com uma fonte da Metro do Porto, o acidente ocorreu, cerca das 20.10 horas, perto da estação das Perlinhas, e terá sido provocado pelo desrespeito da sinalização luminosa por parte do automóvel.

Não há feridos a registar, mas os danos materiais são elevados. A circulação poderá ser retomada na próxima hora.