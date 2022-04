Casa repleta de entulho em Rio Tinto está a ser limpa

Lara Torrado Hoje às 17:58 Facebook

Twitter

Partilhar

A casa na Rua de Tânger, em Rio Tinto, Gondomar, que estava cheia de entulho e que atormentava os vizinhos está a ser limpa. A operação começou um dia depois do JN ter noticiado o caso.

O desespero dos vizinhos perante o acumular de lixo na habitação foi noticiado pelo JN na terça-feira. Um dia depois, os serviços da Câmara de Gondomar deram início a uma operação de limpeza que continuou nesta sexta-feira e ainda vai prolongar-se durante a próxima semana.

É a segunda vez que esta moradia é alvo de limpeza. Em 2019 já tinha havido uma intervenção, também por parte da Câmara com o apoio da Junta, em que foram retiradas toneladas de lixo. No entanto, a situação não ficou resolvida. O morador voltou a acumular lixo.

O cenário era degradante. Era visível da rua o lixo acumulado no interior da habitação. E no pátio, no jardim e no anexo também havia entulho amontoado: peças de mobília, roupa, brinquedos de criança, eletrodomésticos, restos de comida... Por ali eram visíveis muitos ratos. O cheiro nauseabundo desesperava os moradores daquela rua.

Ao contrário do que se verificou na última operação de limpeza, o morador desta vez colaborou. E, segundo os funcionários municipais, disse que iria continuar a retirar o entulho durante o fim de semana. Os funcionários municipais regressam na segunda-feira.

Desde quarta-feira, já foram retirados três contentores de lixo (com 12 metros cúbicos cada um). Porém, ainda há muito trabalho para fazer. O serviço não tem data para terminar e irá ser retomado na segunda-feira.