Casal de Gondomar vai premiar alunos da escola onde estudou

Economista e médica querem reconhecer o trabalho desenvolvido pela Secundária de Gondomar. Galardão distribuirá sete mil euros por ano.

Prémio Luísa e Carlos - simples, apenas com os nomes próprios dos autores, porque a intenção é "retribuir". Assim se chama o galardão que no final do ano letivo vai premiar três alunos da Escola Secundária de Gondomar: o melhor aluno do 12.º ano, aquele que tiver o melhor resultado nos exames nacionais, e um estudante que se destaque no Ensino Especial. A iniciativa é de Carlos Sousa, 52 anos, e da mulher, Luísa Barros, que decidiram "motivar" os estudantes a "terem sucesso". A opção da escola foi o mais fácil: é que também eles, bem-sucedidos profissionalmente, foram alunos da Secundária de Gondomar.

No fundo, é o "reconhecimento pelo trabalho desenvolvido pela escola, que nos permitiu ter uma boa preparação e que nos serviu de base no futuro", explicou Carlos, esperando que esta iniciativa possa "servir de inspiração a outras entidades ou particulares que se queiram juntar".