Central única em Gondomar reduzirá espera por socorro

Modelo que une em rede bombeiros, Polícia Municipal e Proteção Civil no Goldpark, em S. Cosme, contou com investimento de 540 mil euros.

O concelho de Gondomar vai passar a ter, a partir do dia 1 de março (Dia Internacional da Proteção Civil), uma central única municipal, que funcionará no edifício do Goldpark, em S. Cosme, integrada no centro municipal de operações de socorro. Ali passarão a chegar todas as ocorrências no concelho e serão geridos os meios. A expectativa é que com esta organização se poupe três a quatro minutos em cada socorro.

Foi em 2016 que começou a ser pensada a conceptualização do modelo - cujo investimento rondou os 540 mil euros (160 mil dos quais de financiamento do Portugal 2020) - , tendo sido já celebrados protocolos com cada uma das cinco associações humanitárias de bombeiros do concelho (Areosa-Rio Tinto, Gondomar, Melres, S. Pedro da Cova e Valbom), com o INEM e o CDOS.