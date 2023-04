Choque entre ambulância e carro faz três feridos em Gondomar

João Nogueira Hoje às 17:11 Facebook

Twitter

Partilhar

O choque entre um carro e uma ambulância dos Bombeiros de S. Pedro da Cova feriu, esta sexta-feira à tarde, três pessoas. Uma delas está em estado grave. O acidente deu-se na Avenida General Humberto Delgado, em Gondomar.

De acordo com uma testemunha ouvida pelo JN, após o embate, o automóvel atropelou uma mulher que ia a passar no local. Ambas as viaturas ficaram bastante danificadas.

Três pessoas ficaram feridas, uma delas em estado grave. Fonte dos Bombeiros de Gondomar confirmou que já foram transportadas para o Hospital de Santo António, no Porto.

PUB

O alerta para a ocorrência foi dado às 15.51 horas e no local estão corporações dos bombeiros de São Pedro da Cova e Gondomar e o INEM.

A via encontra-se cortada ao trânsito.