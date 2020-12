Comerciantes de Gondomar ajudam população carenciada com produtos de higiene

Marta Neves Hoje às 11:14 Facebook

Uma dúzia de comerciantes da Avenida 25 de abril, em Gondomar, está a recolher artigos de higiene pessoal para ajudar a população carenciada.

Cerca de duas semanas após o início da recolha, que conta com o apoio da Câmara, a iniciativa está a ser um sucesso.

Fraldas, champô, gel de banho, pasta e escovas de dentes e outros produtos de higiene íntima podem ser entregues nas 12 lojas aderentes, situadas na Avenida 25 de abril: Monsieur Leitão; Aroma Apelativo; Ink Project Tattoo; Gomomania Bombons; Magnólia Fashionstore; Centro Terapia Laser de Gondomar; Francisco"s Couture; Look"s Cabeleireiro; Visagisme Studio; The Barber Art; Pretty Jóias; e Cantinho.

Cláudia Vieira, vereadora da Coesão Social e Desenvolvimento Económico do Município de Gondomar, refere que "não foi definido o número de famílias a ser abrangido por este movimento de recolha, uma vez que os objetos angariados serão atribuídos em conformidade com o angariado". "Felizmente, pelas quantidades já conseguidas, prevê-se que este apoio possa chegar a cerca de 50 famílias no concelho", acrescentou.