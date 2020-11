Comerciantes de Gondomar apoiados por campanhas no Natal

Marisa Silva Hoje às 18:19 Facebook

Autarquia investe cerca de 310 mil euros para apoiar e estimular as compras no comércio local, num "ano particularmente difícil" devido à crise provocada pela pandemia.

"Consciente de que as medidas de âmbito nacional para o combate à covid-19 estão a sufocar a economia local, o Município tem a decorrer duas campanhas alusivas ao Natal", anuncia a Autarquia numa nota publicada no seu site.

Uma das iniciativas, designada "Natal Solidário", traduz-se na entrega de vales às famílias "em situação de maior fragilidade" para a compra de bens alimentares nos estabelecimentos comerciais locais aderentes. A medida, com um custo estimado de cerca de 40 mil euros, serve de complemento ao apoio disponibilizado aos agregados familiares que integram o Programa Social+.

Já a campanha "Compre + Local", que "visa fomentar o comércio local na época natalícia" e para a qual foram disponibilizados 270 mil euros, espera "revitalizar e dinamizar o comércio, num ano particularmente difícil". Para se tornarem aderentes, os estabelecimentos comerciais devem inscrever-se no site compremaislocal.pt, sendo-lhes atribuído um kit comprovativo da adesão à iniciativa.

"Os clientes, após a compra, igual ou superior a 24 euros (pode ser cumulativo até três faturas do mesmo estabelecimento) devem registar as suas faturas na mesma plataforma. Todas as semanas, o município irá sortear 200 faturas por clientes, os quais serão premiados com peças de ourivesaria e cabazes", lê-se na nota.

De acordo com a Câmara de Gondomar, as campanhas "surgem em paralelo com a iniciativa do município em disponibilizar, no portal dedicado à covid-19, os contactos de estabelecimentos comerciais". "Espera-se que, mesmo em casa, os munícipes possam contribuir para a diminuição do impacto económico causado pela pandemia no comércio local", refere a Autarquia.