Comerciantes fartos de "experiências" na Areosa

Alterações de trânsito na Rua de D. Afonso Henriques, em Gondomar, têm causado prejuízos. Ainda não está fechado o plano definitivo para a artéria, que a Câmara ambiciona revitalizar.

Há um ano e meio, a Rua D. Afonso Henriques, uma das artérias mais utilizadas do Grande Porto, ficou só com um sentido entre a Rua das Oliveiras e a Circunvalação, na zona da Areosa, em Gondomar. No final de agosto, passou a ter outra vez dois sentidos, com os autocarros a voltarem a subir a artéria, medida que seria provisória "até ao final do ano". O prazo indicado na altura pelo presidente da Câmara, Marco Martins, esgotou-se, mas ainda não é conhecido o plano definitivo para a via.

Os comerciantes acumulam prejuízos, lembram que já fecharam cerca de 20 lojas na zona, dizem-se fartos de "experiências" e exigem que "mais nenhuma alteração seja feita". Revoltados, ameaçam cortar a estrada caso isso aconteça.