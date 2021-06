Concurso de transportes contestado em Gondomar

Adriana Castro Hoje às 09:32 Facebook

A Câmara de Gondomar não concorda com a forma como a região do Grande Porto foi dividida por lotes para lançar o concurso de transportes da Área Metropolitana do Porto (AMP) e recusa "deliberar a assunção de quaisquer verbas ou encargos neste âmbito".

Em causa está uma alteração ao contrato de 2016, celebrado entre os 17 municípios e a AMP. A adenda, aprovada por maioria, dividiu o território em cinco lotes e distribuiu um défice de seis milhões de euros anuais pelas autarquias. O encargo resultará do aumento da rede e a receita de bilhética não conseguirá assegurar as despesas na totalidade. A Gondomar coube uma fatura de 993,5 mil euros/ano.