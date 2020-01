Condutor com "desconto" na multa por retirar jipe do rio

Marta Neves Hoje às 08:24 Facebook

Twitter

Partilhar

Câmara de Gondomar cobra 4300 euros por salvamento em situação de negligência, num dia de mau tempo.

O condutor que, no passado dia 21, atravessou o rio Ferreira de jipe, em S. Pedro da Cova, Gondomar, com três colegas, vai ter de pagar 4300 euros pela operação de resgate. A fatura segue hoje pelo correio e o homem, assim que a receba, terá 15 dias úteis para pagar. Caso contrário, o morador em S. Pedro da Cova poderá ser alvo de uma execução fiscal, com direito a penhora. Ainda assim, a conta imputada ao condutor terá um desconto de mais de metade do valor inicialmente previsto pelo Município, de dez mil euros. É que, de acordo com o que o JN apurou, o homem conseguiu retirar no passado dia 31, por meios próprios (com a ajuda de tratores e correntes, o veículo que havia ficado submerso. Só essa despesa, se fosse assumida pelo Município, rondaria os 5500 euros.

Contactada a Câmara de Gondomar, o presidente, Marco Martins, explicou que os valores foram encontrados tendo em conta "os meios, os materiais envolvidos na operação de salvamento, assim como o tempo despendido e a mão de obra dos operacionais". Nomeadamente dos Bombeiros Voluntários de S. Pedro da Cova e da Proteção Civil Municipal. "No total estiveram 21 homens, apoiados por 11 viaturas", contabilizou.

Leia mais na edição impressa do versão e-paper.