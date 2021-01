Condutor de 80 anos com ferimentos ligeiros após capotamento em Gondomar

Adriana Castro Hoje às 18:01 Facebook

O capotamento de um carro na Rua das Tulipas, em Baguim do Monte, Gondomar, deixou o condutor, com cerca de 80 anos, com ferimentos ligeiros.

O acidente ocorreu cerca das 16.20 horas e no local a prestar socorro estiveram os Bombeiros Voluntários de Areosa/Rio Tinto com três carros e nove homens.

De acordo com o comandante da corporação, João Carlos Nunes, o apoio médico no local envolveu a colocação de um colar cervical ao idoso. O homem foi transportado para o Hospital de Santo António, no Porto, para observação. Não houve mais vítimas a registar.