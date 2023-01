Confusão em rua renovada causa revolta em Valbom

População critica sentido único na Rua D. Joaquim Manuel da Costa, principal acesso da freguesia. Câmara de Gondomar justifica que intervenção era pedida "há mais de 20 anos".

Cerca de uma semana depois de as camionetas terem voltado a circular na renovada Rua Dr. Joaquim Manuel da Costa, uma das principais artérias de Valbom, os comerciantes e moradores mostram-se revoltados com a intervenção que deixou o trânsito apenas no sentido descendente.

Falam de prejuízos acumulados nos dois anos em que durou a obra, da confusão criada no trânsito sempre que há viaturas que se cruzam (uma vez que é permitida a circulação ascendente para os transporte públicos de forma alternada através de semáforos), e da falta de gente na rua.