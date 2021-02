Construção de hotel em Valbom investigada

Adriana Castro Hoje às 13:37 Facebook

Inspeção do Território abre inquérito a licenciamento de unidade junto ao rio Douro, em Gondomar. Autarquia diz ter consultado "entidades competentes".

Está a ser alvo de investigação o processo de licenciamento de um hotel que está a nascer em Ribeira de Abade, Valbom, Gondomar. A Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território (IGAMAOT) solicitou à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento do Norte (CCDR-N), à Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e à Capitania do Porto do Douro "o desenvolvimento das diligências que se impõem" para averiguação e respetiva "atuação em conformidade".

O inquérito foi aberto há mais de uma semana, na sequência de uma denúncia apresentada por moradores da zona, que contestam a obra. De acordo com a Capitania do Porto do Douro, o terreno "encontra-se dentro dos limites da margem [do rio] de 50 metros". O que significa, explica a autoridade marítima, que não pode ser realizada qualquer obra "sem autorização da entidade administrante". Ou seja, da APA. A entidade garantiu ao JN não ter emitido "qualquer parecer sobre esta construção".