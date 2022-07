JN Hoje às 09:59 Facebook

O incêndio florestal que deflagrou, na segunda-feira, ao fim da tarde, em Valbom, Gondomar, já está dominado.

Segundo confirmou ao JN fonte dos Bombeiros Voluntários de Valbom, cinco operacionais estão a fazer a vigilância do local, de forma a evitar reacendimentos.

As chamas chegaram a estar relativamente próximas de habitações, mas a rápida intervenção das autoridades fez com que as casas não estivessem em risco.