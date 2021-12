Coração de Gondomar conquista "Casa de Papel"

Marta Neves Hoje às 09:53 Facebook

Twitter

Partilhar

Produtora espanhola esteve em S. Cosme a gravar e levou peça de filigrana para Úrsula Corberó. Cecília Krull será embaixadora.

O vídeo no YouTube tem apenas um minuto, mas o facto da aclamada série da Netflix "A Casa de Papel" ter estado a filmar em Gondomar fez catapultar a filigrana para o Mundo. O motivo foi especial: a produtora desafiou um dos filigraneiros a criar uma peça única, personalizada, para oferecer à atriz Úrsula Corberó, aquando da sua despedida da personagem Tóquio.

Todo o processo de produção manual foi acompanhado ao milímetro, tendo as filmagens decorrido na oficina tradicional de Arlindo Moura, em S. Cosme, cabendo a António Cardoso - autor do coração de filigrana oferecido à atriz Sharon Stone - interpretar a figura do mestre ourives e criar um novo coração para ser oferecido à atriz espanhola.