Coração de ouro para os "generais" do combate à pandemia

Almiro Ferreira Hoje às 14:03 Facebook

Twitter

Partilhar

Câmara de Gondomar presta tributo a cinco conterrâneos, médicos e enfermeiros, destacados na frente sanitária.

Três médicos e dois enfermeiros, "cinco generais", como lhes chamou o presidente da Câmara Municipal de Gondomar, foram agraciados com a Medalha Municipal de Mérito Grau Ouro. A cerimónia, decorrida ontem à tarde, em frente aos Paços do Concelho, foi, por extensão, um tributo público aos profissionais de saúde que, no último ano, se mobilizaram no combate à pandemia.

Valentim Loureiro e Aníbal Lira, ex-presidentes da Câmara de Gondomar, também compareceram na cerimónia de homenagem que o município fez a profissionais de saúde envolvidos no combate à pandemia, conterrâneos ou "gondomarense de adoção", como se identificou um dos agraciados, o presidente da Administração Regional de Saúde-Norte, Carlos Nunes, que foi o primeiro a destacar que "a medalha é de todos".