Coro Crescendi vai a Roma e até vai cantar para o Papa

Concerto inserido no arranque das celebrações dos dez anos do pontificado de Francisco está agendado para este sábado, no Vaticano, e conta com a participação de 24 pequenos coralistas de Gondomar

Deles não se poderá dizer que foram a Roma e não viram o Papa. São 24 crianças de uma escola de música de Gondomar e vão fazer o que não está ao alcance de qualquer um: cantar para Francisco, neste sábado, numa cerimónia inserida no arranque das celebrações dos dez anos de pontificado, que se assinalam a 19 de março de 2023.

Os últimos dias foram de grande azáfama na escola de música Pausa. É lá que reside o coro Crescendi, a única formação portuguesa que a cantar para o Papa Francisco no evento. Na maioria italianas, são 1300 as pequenas vozes reunidas num concerto a transmitir pelo canal do Vaticano no Youtube, quando forem 10.30 horas em Portugal continental.