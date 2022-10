Covelo em Gondomar vai ter hotel de luxo, marina ampliada e até um heliporto

É o maior investimento alguma vez feito na área do turismo em Gondomar (85 milhões de euros) e promete criar centenas de postos de trabalho, em Covelo, onde só moram 1600 pessoas.

Na margem do rio Douro, a montante da barragem de Crestuma-Lever, vai nascer o Porto Douro Marina & Villas, projeto que inclui um hotel de cinco estrelas com 120 quartos, 90 moradias (villas) de luxo, a exploração da Marina de Angra do Douro, cuja capacidade será duplicada, e até um heliporto.

É estimado que a obra no terreno com 27 hectares, a cargo da Horizonte Urbano Group, empresa de construção com escritórios no Porto, esteja pronta em 2026. Nuno Esteves, diretor-executivo, assume que "ainda neste ano arranca a conclusão das obras de urbanização", que incluem estradas e infraestruturas, como postos de carregamento e acessos wi-fi.