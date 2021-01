Covid-19 está a tirar o brilho à filigrana de Gondomar

Alfredo Teixeira Hoje às 13:48 Facebook

O impacto da pandemia do novo coronavírus no setor da ourivesaria de Gondomar está a ser devastador, nomeadamente junto dos pequenos fabricantes.

Muitos já fecharam as oficinas e outra grande parte vai fazê-lo em janeiro. Trata-se de uma forte machadada num setor empresarial que é a imagem de marca deste concelho da Área Metropolitana do Porto.

"Estávamos com imensas encomendas, mas desde março tudo mudou e a situação está muito complicada. No meu caso as quebras chegam aos 95%", conta Conceição Neves, empresária de ourivesaria e filigrana, a arte do delicado rendilhado considerada o ex-líbris de Gondomar.