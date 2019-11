Crianças enviadas para hospital durante aula de educação física

Adriana Castro Hoje às 17:38 Facebook

Twitter

Partilhar

Várias crianças do 1º ciclo do Colégio Paulo VI, em Gondomar, foram para o Hospital de S. João, no Porto, ao início da tarde desta sexta-feira.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, vários alunos do Colégio Paulo VI, com idades entre os 6 e os 11 anos, tiveram de ser assistidos durante uma aula de Educação Física, que se seguiu ao almoço. As crianças, que não almoçaram todas na escola, foram transportadas para o Hospital de S. João, no Porto.

"Fizeram uma prova de esforço durante a aula e sentiram-se mal. Foi logo a seguir ao almoço. Ficaram maldispostas", avançou ao JN fonte do colégio.

Os Bombeiros Voluntários de Gondomar receberam o alerta às 15.32 horas.