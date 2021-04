Cristina Coelho é candidata da CDU para Gondomar

JN Hoje às 17:27 Facebook

Cristina Coelho será a candidata da CDU à Câmara de Gondomar. Natural de Valbom, onde também mora, a professora de 42 anos já desempenhou funções na Assembleia Municipal.

De acordo com a nota biográfica enviada pela CDU/Gondomar, Cristina Coelho é licenciada em Geografia e Mestre no Ensino da História pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto.

É desde 2001 Professora de Geografia do 3º ciclo e Secundário, lecionando atualmente no Agrupamento de Escolas António Alves Amorim (Lourosa), sendo membro do Conselho Geral.

Ativista social, foi dirigente sindical e membro dos órgãos sociais da Associação de Pais da Escola Pinheiro d'Além.

Politicamente, integra a Comissão Concelhia de Gondomar e é responsável pela Comissão de Freguesia de Valbom do PCP.

Cristina Coelho já assumiu funções de eleita nas sessões da Assembleia Municipal e na Assembleia de Freguesia da União de Freguesias de Gondomar (S. Cosme, Valbom e Jovim).