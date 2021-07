Cristina Coelho: "O problema maior de Gondomar é o preço da água"

Marta Neves Hoje às 13:10 Facebook

Twitter

Partilhar

Cristina Coelho, candidata da CDU à Câmara de Gondomar, assume que, se não ganhar as eleições, gostava de eleger dois vereadores. E ter pelouros.

Cristina Coelho assume que o programa eleitoral da CDU para Gondomar ainda não está "todo construído". Mas há temas, como o preço da água ou a falta de mobilidade, sobretudo do alto concelho, que são problemas estruturais. A candidata corre para vencer as eleições, mas admite que "igualar os dois vereadores" das últimas autárquicas, "mas com pelouros", já seria bom.

Qual é o principal problema deste concelho?