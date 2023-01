O despiste de um carro, nesta terça-feira de manhã, na Estrada Nacional 108, em Valbom, Gondomar, está a condicionar o trânsito. Uma das faixas está cortada.

De acordo com fonte dos Bombeiros Voluntários de Valbom, do despiste, em frente às bombas de combustível Galp, resultaram dois feridos ligeiros. A Estrada Nacional 108 está, entretanto, condicionada, com a circulação a ser feita através de uma das faixas, alternadamente.

A corporação recebeu o alerta às 9 horas.