Adriana Castro Hoje às 20:01

O despiste de dois carros na Estrada Nacional 108, em Melres, Gondomar, provocou o capotamento de um dos veículos e ferimentos ligeiros em três pessoas.

Os três feridos foram transportados para o Hospital de Santo António, no Porto.

De acordo com fonte dos Bombeiros Voluntários de Melres, que estiveram no local a prestar socorro, o alerta foi recebido às 15.43 horas. A circulação, que esteve cortada no sentido Entre-os-Rios/Porto, foi restabelecida às 18.55 horas.