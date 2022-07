Dezenas de corporações combatem incêndio em Gondomar

Deflagrou, ao início da tarde deste sábado, um incêndio florestal na zona de Zebreiros, em Valbom, Gondomar. A combater as chamas estão quase duas dezenas corporações locais e três meios aéreos.

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto, o combate ao incêndio está a ser feito por 82 homens, apoiados por 21 carros, dois aviões anfíbios e um helicóptero Kamov.

Estão no local as corporações de Ermesinde, Gondomar, Areosa, Rio Tinto, Valbom, S. Pedro da Cova, Melres, Entre-os-Rios, Crestuma, Paredes, Matosinhos/Leça, Pedrouços, Leça do Balio, Avintes, Valadares, Aguda, Coimbrões e também Sapadores Florestais.

O alerta para o fogo foi dado às 14.55 horas. Não há habitações em perigo.