Doente com larvas nas pernas sem acompanhamento

Um caso grave de emergência social está a deixar a comunidade da Triana, em Rio Tinto, Gondomar, inquieta. Manuel (nome fictício), 54 anos, vive há anos pelas ruas da freguesia, com o seu estado a agravar-se. Além de obesidade mórbida e outras patologias, sem tratamento, o homem tem as duas pernas com 30 feridas repletas de larvas de moscas. O facto de estar a viver ao relento também não tem ajudado.

Manuel admite ter recusado ajuda da Segurança Social, que lhe propôs a ida para um quarto arrendado ou para um lar. Ao JN, disse que não quer estar preso.

A Segurança Social diz que "está a ser tentado um novo plano de intervenção e tratamento" em articulação com as entidades de saúde, revelando que foi indeferido, em maio de 2019, um pedido de intervenção ao Ministério Público "para um pedido de internamento compulsivo".