Dois bombeiros feridos ligeiros no incêndio em Gondomar

JN/Agências Hoje às 22:35 Facebook

Twitter

Partilhar

Dois bombeiros ficaram este sábado feridos no combate ao incêndio numa fábrica de produtos químicos em Gondomar, no distrito do Porto, disse à agência Lusa o presidente da Câmara.

"Temos dois feridos ligeiros que já foram encaminhados para o hospital", acrescentou Marco Martins, especificando que foram assistidos no Hospital de Santo António, no Porto.

Em declarações aos jornalistas no local, o comandante dos bombeiros de Gondomar, Fernando Tavares, especificou que um dos feridos é "uma bombeira que sofreu uma crise convulsiva".

PUB

À Lusa, o autarca disse ainda que o incêndio na fábrica em São Cosme, em Gondomar, no distrito do Porto, está a ficar dominado e as pessoas já tiveram ordem de regressar a casa, disse o presidente da Câmara.

"O incêndio está confinado fisicamente, está a ficar dominado, mas ainda há muitas horas de trabalho pela frente", afirmou Marco Martins à agência Lusa.

Questionado sobre a situação dos moradores de 15 habitações nas redondezas da fábrica que tiveram de ser retirados por questões de segurança, o autarca adiantou que já foram autorizados a regressar a casa.

O presidente da Câmara de Gondomar concluiu dizendo que o incêndio está a evoluir favoravelmente e que o reforço dos operacionais no combate às chamas foi decisivo para esta evolução favorável. "Foi um grande trabalho de equipa, conseguimos controlar o fogo na segunda mais perigosa fábrica de Gondomar", vincou Marco Martins.

Aos jornalistas, o comandante dos bombeiros de Gondomar, Fernando Tavares, disse que "será uma longa noite para os bombeiros porque há um risco de haver uma nova ignição".

Contudo, garantiu que "as pessoas podem regressar a casa em segurança", pedindo-lhe que abram portas e janelas dos locais para que o ar possa circular.

Pelas 22.20 horas estavam no combate ao incêndio 214 operacionais, apoiados por 69 veículos, de acordo com a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

O incêndio deflagrou pelas 17.40 horas na fábrica da Sociedade Portuense de Drogas, em São Cosme, que não estava a laboral, pelo que não há feridos a registar.

Durante algumas horas, os operacionais centraram esforços em confinar as chamas aos armazéns da fábrica, de forma a que não atingissem silos com combustível que existem no local.

Por existir risco de explosão, caso isso acontecesse, as autoridades mandaram evacuar 15 casas nas proximidades da fábrica.