Elisabete recebeu casa após cinco meses a viver no carro com o cão

Adriana Castro Hoje às 10:18 Facebook

Twitter

Partilhar

Cinco meses depois de se ter visto obrigada a viver no próprio carro com o amigo de quatro patas, Elisabete Gaspar, que completou 44 anos na sexta-feira, tem uma casa. "Por ele, aguentava eternamente", garante, de olhos postos no fiel companheiro Pepe.

A habitação social fica em Baguim do Monte e foi-lhe atribuída no início do mês pela Câmara de Gondomar, a quem vai pagar cinco euros de renda, considerando o valor do Rendimento Social de Inserção que recebe (189,66 euros).

No quarto, Elisabete ainda só tem um colchão pousado no chão, cobertores e algumas mantas que a têm ajudado a enfrentar os dias frios e chuvosos que se têm feito sentir. Ainda é preciso fazer os contratos de água e luz.