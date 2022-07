Empresa fecha sem aviso e deixa 30 pessoas no desemprego

João Nogueira Hoje às 16:48 Facebook

A fábrica Tecnarea, em Gondomar, fechou sem aviso, deixando cerca de 30 pessoas sem trabalho. Os funcionários têm salários em atraso e foram surpreendidos com o anúncio do encerramento da empresa de construção, mobiliário e decoração, um mês depois de terem sido mandados para casa. Ainda esta semana, e com o apoio do Sindicato da Construção, os operários vão preencher os processos para o fundo de desemprego.

"Um capitão de um barco que abandonou os seus remadores" - é assim que os trabalhadores, reunidos na manhã de ontem, descrevem a atitude do administrador da empresa Tecnarea, localizada na Estrada D. Miguel. O JN tentou, sem êxito, contactar o empresário.

De acordo com Vítor Oliveira, trabalhador na firma desde os 12 anos, o patrão mandou os funcionários para casa no fim de maio. Segundo os operários, justificou essa decisão com a implementação de "um plano de recuperação da empresa". No entanto, dia 22 de junho, foram chamados por um advogado às instalações, tendo sido informados que a empresa, afinal, tinha fechado de vez. Nunca mais conseguiram contactar o patrão.