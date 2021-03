Encontrado morto pelo genro no rio Torto em Gondomar

Alfredo Teixeira Hoje às 18:33 Facebook

José Luís Monteiro, de 67 anos, era dirigente do Estrela de Fânzeres. Tinha problemas de saúde e ter-se-á sentido mal

Era habitual José Luís andar junto ao rio Torto, em Gondomar, a queimar o lixo que recolhia pelo passeio junto à sede do Estrelas Futebol Clube de Fânzeres, do qual fazia parte da direção. Na tarde de anteontem, o homem de 67 anos, que tinha problemas de saúde, ter-se-á sentido mal, caindo ao rio, onde seria encontrado já sem vida pelo genro.

José Luís Ferraz Monteiro foi visto pela última vez por um agricultor. Estava sentado numa pedra junto ao curso de água que serpenteia a fachada do campo de jogos do Estrelas. "Era habitual ele fazer isso. Pouco antes tinha estado aqui.

Estivemos a falar e ele esteve a varrer e a limpar o passeio", conta Márcia Cidade, funcionária na sede do clube. Também como de costume, o homem seguiu depois em direção ao rio. "Disse à minha sogra que ia lavar o carro. Para a família era habitual ele andar por ali", diz a nora da vítima, Patrícia Monteiro. Mas Clarinda estranhou o facto de o marido não aparecer em casa assim que se aproximou a hora de jantar. Foi até ao rio com o neto mas, como já era escuro, não encontraram José Luís. Seria o genro quem descobriria o corpo submerso nas águas.

Seguiram-se "momentos de incredulidade e pânico". Para a família "foi um choque". Patrícia diz que o sogro conhecia bem o local e "muito provavelmente, como era uma pessoa com problemas de saúde, ter-se-á sentido mal e caído". De acordo com a família, o José Luís já não saía de casa há oito dias.

Uma pessoa muito querida

Esta manhã, na sede do Estrelas, todos lamentavam a morte do "amigo" e recordavam José Luís como "pessoa muito querida" na localidade. Doente há vários anos, deveria ser operado ao coração dentro de dias. "Já era o destino, mas que ficamos todos tristes isso ficamos porque o convívio que tínhamos com ele era diário", conta Márcia à porta do clube que dista escassos metros da casa onde José vivia.

Após o alerta recebido pelas 21.40 horas, os meios de socorro concentraram-se no local: os Bombeiros de Gondomar e uma unidade do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) para "fazer o resgate do corpo", além das autoridades policiais.