Escola em Gondomar fecha na segunda-feira por falta de funcionários

A Escola Básica Marques Leitão, em Valbom, Gondomar, encerra na segunda-feira, por falta de funcionários para cumprir as diretrizes da Direção-Geral da Saúde (DGS) relacionadas com a covid-19, informou este domingo a direção do agrupamento escolar.

Em comunicado dirigido aos encarregados de educação, a direção explica que, na segunda-feira, vai contar com menos três funcionários, que cumprem então o terceiro e último dia de isolamento, por instrução da linha de Saúde 24.

Com este défice de pessoal faltam "condições mínimas de segurança que permitam o normal funcionamento das atividades letivas", sublinha a nota.

O município de Gondomar, no distrito do Porto, regista 1289 casos confirmados de infeção pela covid-19, de acordo com dados da Direção-Geral de Saúde reportados a sábado.