Espaço para vender cera e flores no cemitério de Rio Tinto em leilão

Custará no mínimo três mil euros, mais mil de seis em seis meses, a exploração do espaço de venda de cera e flores existente no cemitério n.º 1 de Rio Tinto, em Gondomar. A Junta de Freguesia anunciou a abertura do procedimento para a concessão do negócio por um período de 10 anos.

A concessão será feita através de hasta pública, agendada para as 19 horas do dia 18 de abril, no salão nobre da Junta de Rio Tinto. "As entidades singulares ou coletivas interessadas em concorrer deverão efetuar inscrição na hasta pública, preferencialmente, nos serviços administrativos da Junta de de Freguesia, até às 17 horas de 17 de abril", informa a autarquia.

A base de licitação está fixada nos três mil euros, sendo que, para participar no leilão organizado pela Junta de Rio Tinto, os lances mínimos serão de 100 euros.

Além do valor da arrematação em hasta pública, quem ficar com o espaço terá de pagar uma quantia semestral de mil euros, como "taxa de exploração".

O procedimento segue o Regulamento dos Complexos Cemiteriais de Rio Tinto, documento que está disponível para consulta na Junta de Freguesia e online.