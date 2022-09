Expo Gondomar regressa no dia 22

JN Hoje às 12:44 Facebook

A Expo Gondomar está de volta após dois anos de interregno por causa da pandemia e vai encher o Multiusos do concelho, com mais de 160 expositores, gastronomia e música. Miguel Araújo e Joana Almeirante são os nomes fortes.

O certame realiza-se entre os dias 22 e 25 deste mês de setembro e visa fortalecer o tecido empresarial local. "A iniciativa tem como objetivo a promoção de produtos e serviços e a criação de sinergias entre atores económicos. Este ano, estão assegurados mais de 160 expositores e vários momentos paralelos abertos à participação de expositores e visitantes", explica o Município.

Além da programação dedicada ao tecido empresarial, a Expo Gondomar tem ainda um cartaz cultural com 16 performances, com destaque para os concertos de Miguel Araújo (dia 23, pelas 22 horas) e de Joana Almeirante (dia 24, pelas 21 horas). "Outros momentos são da responsabilidade de associações e grupos culturais que representam no certame o associativismo do concelho de Gondomar", refere a Câmara.

A Expo Gondomar abre portas às 13 horas do dia 22. A sessão solene de abertura será às 17 horas, com a presença do presidente da Câmara de Gondomar, Marco Martins. O primeiro dia encerra pelas 20 horas. Nos dias 23 e 24, o certame funciona das 13 às 23 horas, sendo que no dia 25 o encerramento está marcado para as 20 horas.

O programa completo está disponível no site da Câmara.