Feira de Gondomar decorre sem protestos

JN Hoje às 12:15 Facebook

Twitter

Partilhar

A feira semanal de Gondomar está a realizar-se, nesta quinta-feira, num modo pacífico, depois de na semana passada os vendedores se terem revoltado contra a falta de condições após a mudança do antigo espaço para um novo, junto ao Multiusos de Gondomar.

Os vendedores dizem-se satisfeitos com o resultado de uma reunião com a Câmara, nesta semana, onde lhes foi prometido o arranjo do piso (que atualmente retém a água da chuva) e o aumento em um metro (de seis para sete) para os vendedores de calçado.

"Depois de terem prometido arranjar o piso até ao final do ano, eu não tenho mais razão de queixa", disse ao JN um vendedor de roupa que, na semana passada, não armou a tenda e reivindicou mais condições, inclusive lavabos, que o executivo terá prometido aumentar, na tal reunião.

PUB

Os vendedores de enchidos dizem que se chegou a um bom compromisso e agora "é só esperar para ver se são cumpridos". Já um comerciante de calçado, ainda meio desconfiado de que todas as promessas sejam cumpridos, diz ficar satisfeito só com o arranjo do estado atual do piso.