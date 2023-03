Fim de semana de velocidade com o Rali de Gondomar

Sandra Frutuoso Hoje às 10:49 Facebook

Os amantes do desporto motorizado tem neste fim de semana dois dias preenchidos, com a 17.ª edição do Rali de Gondomar. Além das provas classificativas e integradas nos Campeonatos Promo Norte de Ralis e no Start Norte de Ralis, o programa inclui o Gondomar Motorshow Racing, demonstrações de drift, de kart cross, uma exposição de veículos, um passeio de carros clássicos, momentos musicais e uma zona de diversão para crianças.

Criado em 2006, o Rali de Gondomar reúne 49 participantes na edição deste ano. O dia de sábado será marcado pela Super Especial agendada para as 21 horas, junto ao Gondomar Gold Park. Segue-se, às 23.30 horas, uma sessão de drift e, às 23.45, uma de kartcross. A partir da meia-noite há uma festa com DJ.

Mas o dia começa mais cedo, pelas 14, com a abertura do Gondomar Motorshow Racing, sendo a tarde preenchida com muitas atividades para os mais novos e um passeio de clássico a partir das 16 horas, com saída do Pavilhão Multiusos. Também será ali que o rali terá o ponto de partida, pelas 20.25 horas, rumo à Super Especial.

No domingo, a exposição de veículos estará aberta das 9 às 18. A competição arranca pelas 9.51 horas, na zona de Branzelo, seguindo depois para Medas, onde os veículos vão acelerar a partir das 10.34 horas. Na parte da tarde, as provas começam às 14.44 horas, em Aguiar de Sousa, antes dos carros irem para Covelo.

A cerimónia de entrega de prémios está marcada para as 17.30 horas.

Mais informações no site da prova.