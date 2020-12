Fuga de gás em Rio Tinto deixa mulher com queimaduras graves

Adriana Castro Hoje às 20:21 Facebook

Uma fuga de gás butano em garrafa seguida de incêndio numa habitação na Rua de Pedro Nunes, em Rio Tinto, Gondomar, provocou queimaduras graves numa mulher, que será a proprietária da casa. A vítima já foi transportada para o Hospital de S. João, no Porto.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto, o alerta para o incêndio foi às 19 horas. No local estiveram os Bombeiros Voluntários da Areosa/Rio Tinto.

A vítima será uma mulher, possivelmente a proprietária da habitação, que sofreu queimaduras graves na sequência do incêndio provocado pela fuga de gás butano em garrafa.