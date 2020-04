Fundação em Fânzeres com 21 utentes infetados com Covid-19

Ana Sofia Rocha Hoje às 19:28 Facebook

A Fundação Nuno Silveira, uma associação de apoio a pessoas com deficiência, em Fânzeres, Gondomar, tem 21 dos 24 utentes internos infetados com Covid-19. O primeiro caso foi detetado no passado domingo.

De acordo com o presidente da Câmara de Gondomar, Marco Martins, dois dos utentes estão internados no hospital de Santo António, no Porto, a receber tratamento, encontrando-se em situação estável.

Dois funcionários desta fundação também testaram positivo. Os utentes estarão agora isolados no primeiro piso do edifício.

O presidente da Autarquia revelou que todos os utentes e funcionários realizaram o teste de despistagem no fim de semana passado.

Os utentes estão ao cuidado de uma equipa que está a fazer um turno de 14 dias.