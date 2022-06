Futuro da rua D. Afonso Henriques motiva inquérito à população em Gondomar

Marta Neves Hoje às 17:51 Facebook

Câmara de Gondomar pede a comerciantes e moradores que escolham qual a melhor opção para rua na Areosa.

Cerca de 350 cartas estão a ser enviadas aos moradores e comerciantes da Rua D. Afonso Henriques, na zona da Areosa, em Rio Tinto, Gondomar, com o intuito de ajudarem o Município a decidir definitivamente o futuro daquela que é uma das vias mais utilizadas do Grande Porto. Em menos de 24 horas, a autarquia já recebeu mais de meia centena de respostas.

Juntamente com uma carta assinada pelo presidente da autarquia, Marco Martins, segue um inquérito onde é pedido à população: "como acha que a Rua D. Afonso Henriques ficaria melhor no futuro?". As respostas, segundo o autarca explicou ao JN, "devem chegar no máximo até quarta-feira, via e-mail, escrevendo a opção escolhida".