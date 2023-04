Gondomar cria selo de certificação da sua ourivesaria

O Município de Gondomar lança esta quinta-feira um selo de certificação para a ourivesaria do concelho. A apresentadora de televisão Maria Cerqueira Gomes é a embaixadora da marca.

Gondomar Original Jewellery foi o nome escolhido para o selo de certificação que irá a partir de agora identificar as peças produzidas no concelho.

O propósito desta campanha passa "por continuar a afirmar Gondomar como capital da ourivesaria, mas com a visão do desenvolvimento económico e de valorização do setor", disse ao JN o presidente da Câmara, Marco Martins. A Autarquia pretende "unir todo o setor, dando-lhe uma nova identidade e, com isso, mostrar ao Mundo aquilo que de melhor se faz nesta arte secular".