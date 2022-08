Gondomar: "D. Afonso Henriques" terá dois sentidos a partir de terça-feira

Câmara de Gondomar volta a pôr autocarros a subir importante arruamento um ano depois de ter implementado alteração, mas medida é provisória.

Um ano depois de ter sido implementada a mudança de trânsito na Rua de D. Afonso Henriques, na zona da Areosa, Gondomar, passando a ser apenas possível descer a artéria entre a Rua das Oliveiras e a Circunvalação, eis que os autocarros vão poder voltar a subir a partir da próxima terça-feira. Segundo a Câmara de Gondomar, essa alteração resulta "da análise aos dados de operação do transporte público coletivo e dos resultados dos inquéritos efetuados a comerciantes e residentes".

A população em geral rejubila-se com a abertura do corredor "Bus" no sentido ascendente. Todavia, a medida volta a ser provisória pelo menos até ao final do ano, estando previsto para o próximo ano a decisão do que será feito na rua.