"Gondomar fez uma escolha clara entre o verde e o betão"

O contentamento sentiu-se nas centenas de gondomarenses que acompanharam a inauguração do novo parque urbano de Gondomar, esta segunda-feira. "É a porta perfeita para quem sai da autoestrada e entra na cidade", partilhou Fernando Alves, residente nas proximidades, acerca do projeto que, de acordo com o autarca Marco Martins, foi concretizado após enfrentar "ventos e marés".

Sobre o novo recinto com mais de 20 mil metros quadrados de área verde, os gondomarenses que falaram ao JN foram unânimes nos elogios. "Esta é a melhor maneira de aproveitar uma área que estava abandonada, suja e mal aproveitada", disse Cristina Marques.

"Um projeto para o futuro e para as novas gerações", declarou Marco Martins. O autarca insistiu que o parque foi muito questionado. "Muitos diziam que não valia a pena, mas afirmo que entre o verde e o betão, Gondomar fez uma escolha clara. São sete milhões investidos para dar qualidade de vida à população", argumentou.