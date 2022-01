Gondomar precisa de engenheiros e arquitetos

Marta Neves Hoje às 16:54 Facebook

Câmara está a renovar os seus quadros e tem 22 vagas para ocupar.

A Câmara de Gondomar está a renovar os seus quadros e abriu concurso para ocupar 22 vagas nas áreas da Engenharia e da Arquitetura. Nomeadamente, oito arquitetos, 12 engenheiros civis, um engenheiro do ambiente e um arquiteto paisagista. A remuneração base para ocupar estes cargos é o que está na tabela da função púbica: 1201 euros mensais.

A expectativa do município "é que estes profissionais possam ser contratados o mais depressa possível", devendo os interessados concorrer através da Bolsa de Emprego Público.

O presidente da Autarquia, Marco Martins, deu conta ao JN que "nos últimos oito anos mais de 400 colaboradores foram para a reforma e o Município só ainda conseguiu repor metade desse número". Sendo que "a grande reposição foi em assistentes operacionais para as escolas", referiu.

Contas no vermelho

O autarca lembrou que "entre 2013 e 2019 a Câmara esteve sem poder abrir concursos públicos, por ter as contas no vermelho" e a prioridade, há três anos, foi a contratação de "polícias municipais, engenheiros, arquitetos e auxiliares operacionais". No ano passado, a Autarquia voltou a contratar pessoal, sobretudo auxiliares para as escolas, para o ambiente e as obras.

Além disso, foram abertas vagas para assistentes operacionais e para as áreas da Educação e Ação Social. Só que, entretanto, metade dos engenheiros e arquitetos contratados em 2019 "acabaram aliciados para o mercado privado" e há, novamente, necessidade de abrir vagas nesses setores, "não só para acompanhamento de obras, como para a elaboração de novos projetos".