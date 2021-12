Gondomar prepara-se para reduzir o IMI em 2,5%

Marta Neves Hoje às 10:25 Facebook

Twitter

Partilhar

O Executivo de Gondomar, liderado por Marco Martins, leva esta sexta-feira a reunião pública da Câmara a proposta de reduzir o Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) em 2,5%.

Com a redução da taxa a aplicar, Marco Martins concretiza "o compromisso eleitoral de reduzir 2,5% por cada ano", o que implica "cerca de 580 mil euros de perda de receita". "A ideia é que ao fim dos próximos quatro anos, consigamos baixar a taxa em 10%", afirmou.

O presidente da Câmara explica que esta opção, porque "o IMI tem um peso significativo" na vida das famílias e "atinge, por isso, mais pessoas do que a redução do IRS".

Esta sexta-feira, vai também a votação a proposta do IMI diferenciado, com duas taxas, sendo a mais baixa nas freguesias do alto concelho (Foz do Sousa, Covelo, Melres, Medas e Lomba).

O autarca salienta que "Gondomar ainda é o único concelho no país com taxas diferenciadas".

De resto, a intenção é que continue também a vigorar o IMI familiar, que permite descontos, até 70 euros, a famílias com dois ou mais dependentes.