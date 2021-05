Gondomar promove campanha para apoiar comércio local

Beatriz Moreira Hoje às 16:33 Facebook

A Câmara Municipal de Gondomar criou um programa de apoio ao comércio local. A campanha, denominada "Dinamizar o Comércio Local", tem como objetivo apoiar a retoma do setor, afetado pela pandemia. A iniciativa estará em vigor até dia 3 de julho.

A campanha assemelha-se à que foi levada a cabo na época natalícia, explica a Autarquia. Os clientes habilitam-se a ganhar prémios.

Os comerciantes interessados em aderir à iniciativa devem preencher o formulário de inscrição da campanha na plataforma online. Após a inscrição, os estabelecimentos irão receber um dístico para colocar nas montras, de modo a serem identificados como parte do projeto.

Ainda na plataforma de inscrição, os clientes dos estabelecimentos aderentes da iniciativa podem registar as suas faturas das compras de valor igual ou superior a 20 euros, com o número de contribuinte correspondente.

Depois, serão realizados sorteios com as faturas, sendo os premiados contactados via telefone ou email.

Em caso de dúvidas ou necessidade de informações, os interessados podem contactar a linha de apoio da campanha por telefone - 224 664 256 - ou via email - desenvolvimento@cm-gondomar.pt.