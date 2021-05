Gondomar: S. Pedro da Cova celebra revolução das entranhas

Almiro Ferreira Hoje às 15:24 Facebook

"Quando o povo ocupou o que era seu". Netos de mineiros lançam livro sobre a "tradição de resistência" da freguesia.

S. Pedro da Cova celebra o 46.º aniversário da "Bastilha" local, a tomada dos escritórios da Companhia das Minas de Carvão pelo poder popular, verificada a 22 de maio de 1975, no auge do Processo Revolucionário em Curso. A efeméride, que se celebra hoje, é também assinalada pelo lançamento do livro "Quando o povo ocupou o que era seu", assinado por três netos, bisnetos e tetranetos de mineiros, orgulhosos da linhagem e da tradição de resistência dos antepassados.

Naquela quinta-feira daquele maduro maio de 1975, professores e alunos da Escola Preparatória D. Afonso V guiaram a população da freguesia do concelho de Gondomar na marcha pela expropriação do património da complexo mineiro a favor dos operários.