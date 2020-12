Gondomar suspende pagamento dos parcómetros até março de 2021

Hugo Silva Ontem às 23:03 Facebook

A Câmara de Gondomar suspendeu o pagamento dos parcómetros nas ruas do concelho até março de 2021, numa tentativa de ajudar os munícipes e o comércio local numa altura de crise. A medida entrou em vigor esta quarta-feira.

"A decisão de suspender a cobrança de estacionamento na via pública (parquímetros) visa apoiar munícipes e comerciantes locais, os quais atravessam sérias dificuldades neste período de pandemia", diz a Autarquia, em comunicado.

"Espera-se que a decisão da isenção de pagamento do estacionamento na via pública (parquímetros) possa dinamizar o comércio no concelho, ao ser mais um incentivo para a aquisição de produtos no comércio local nesta época natalícia (a par das duas campanhas alusivas ao Natal, atualmente em vigor: "Neste Natal Compre + Local" e "Natal Solidário")", acrescenta o Município.

A Autarquia liderada pelo socialista Marco Martins considera que "as medidas de âmbito nacional para o combate à covid-19 estão a sufocar a economia local", pelo que espera que as medidas camarárias "possam estimular, junto dos munícipes, o investimento na economia e no comércio local".